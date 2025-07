Esplosione nel palazzo a Savonera di Collegno la testimonianza | Avevamo sentito forte odore di gas mi sono visto la parete cadermi addosso

Rudi Guido (nel video qui sopra la sua testimonianza completa) si trovava in casa, in un appartamento al quinto piano del palazzo di via Villa Cristina 18 a Savonera di Collegno quando, nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio 2025, si è verificata l'esplosione che ha provocato gravi danni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Esplosione in palazzo residenziale: almeno tre morti e 15 feriti - Prima il boato, secco e improvviso, come uno schiaffo nel silenzio del primo pomeriggio. Poi il vetro delle finestre che esplode, le urla spezzate, la corsa disperata giĂą per le scale.

