Esplosione in un condominio di Collegno a Torino boato dopo incendio nell' abitazione | si scava tra le macerie

Esplosione a Collegno, vicino Torino: ci sono feriti e danni a 5 appartamenti. Vigili del fuoco e carabinieri sul posto, si cerca fra le macerie.

Esplosione in un condominio di Collegno: si scava sotto le macerie - C’è stata un’esplosione in un condominio di Collegno, alle porte di Torino. Lo scoppio è avvenuto poco prima delle 18 in un alloggio di via Villa Cristina 18, in località Savonera.

Collegno, esplosione in un'abitazione: un ferito e un disperso - Un'esplosione si è verificata in un'abitazione a Collegno, in provincia di Torino. Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto.

Esplosione in un‚Äôabitazione a Collegno, un ferito: ‚ÄúRicerche in corso per una persona segnalata come dispersa‚ÄĚ - Si cerca tra le macerie a Collegno, nel torinese, dove nel pomeriggio √® avvenuta un ‚Äėesplosione in un‚Äô abitazione.

