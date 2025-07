Enti locali nell’Agrigentino commissariati 26 comuni senza rendiconto di gestione 2024 | ecco l' elenco

Sono 26 i comuni siciliani commissariati dalla Regione perché non hanno ancora approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2024. Un dato ancora alto ma comunque in calo del 25,42% rispetto allo scorso anno, quando i Comuni oggetto di questo provvedimento, con la stessa motivazione, furono 236. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: comuni - commissariati - rendiconto - gestione

Amministrative: il 25 e il 26 maggio in Sicilia nove Comuni commissariati alle urne - Sono nove i Comuni siciliani chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi il 25 e il 26 maggio prossimi.

Al voto ci va solo il 43,6%. Nei Comuni commissariati in scena la fuga dalle urne - Alle elezioni di riparazione i Lombardi sono andati senza impegno. Bassa l’affluenza nei 18 Comuni lombardi al voto per scegliere il sindaco e rinnovare il Consiglio (43,6% alle 23, contro il 48,02% delle elezioni precedenti).

Elezioni nei nove Comuni siciliani commissariati: seggi aperti fino alle 15 - ABBONATI A DAYITALIANEWS Al via lo spoglio dopo la chiusura delle urne. Seggi aperti dalle 7 di questa mattina nei nove Comuni siciliani attualmente commissariati, dove si sta completando il turno di voto per le elezioni amministrative.

Comuni senza rendiconto gestione, 176 commissariati - Sono 176 i Comuni siciliani commissariati dalla Regione perché non hanno ancora approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2024. Come scrive ansa.it

Rendiconto 2024 non approvato entro i termini, commissariati 40 Comuni messinesi - Nominati i commissari ad acta nei Comuni siciliani che non hanno ancora approvato il bilancio consuntivo 2024, nonostante la scadenza fissata al 30 aprile scorso. Riporta sikilynews.it