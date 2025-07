Ennesima auto cannibalizzata | in Brianza i ladri colpiscono ancora

Altro giro, altro furto. È nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio che via Bertacchi a Monza è stata lo scenario di un nuovo blitz di ladri che hanno cannibalizzato l’ennesima auto. Una delle tante decine, da inizio anno. La denuncia arriva dalla nota pagina Facebook “Sei di Monza se”.È. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In Brianza l'ennesima auto cannibalizzata nella notta: i ladri colpiscono ancora - L’emergenza delle auto cannibalizzate non si ferma. Soprattutto a Monza, dove da inizio anno le auto smontate non si contano più.

In Brianza l'ennesima auto cannibalizzata nella notte: i ladri colpiscono ancora; Via gomme e confano. Ennesima auto “cannibalizzata“; Non solo le Panda: anche le 500 nel mirino dei ladri (che rubano pure lo stemma Fiat).

