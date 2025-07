ENEL Distribuzione organici in sofferenza nel Parmense

"Dopo le promesse e gli impegni presi nel corso della Vertenza nazionale del 2022, nulla di quanto concordato è stato realmente mantenuto. Anzi: registriamo un netto peggioramento dell’organizzazione del lavoro, con ripercussioni gravi sulla qualità del servizio e sulla vita delle lavoratrici e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: enel - distribuzione - organici - sofferenza

Blackout, dopo danni e polemiche. Ecco il piano di Enel distribuzione per evitare nuove giornate nere - Interventi di potenziamento, automatizzazione e posa di nuove cabine di trasformazione, oltre alla realizzazione di una nuova congiungente tra due linee in media tensione nelle vie Cesare da Sesto, Don Minzoni e Benedetto Croce per far fronte all’aumento della domanda di energia elettrica e per una più celere rialimentazione da eventuali guasti.

ENEL Distribuzione, organici in sofferenza nel Parmense; Stato di agitazione in E-Distribuzione, proteste anche in Umbria per la riduzione di personale; Enel e-distribuzione, al via le prime azioni di sciopero SIT IN a Brindisi.

"Tecnici al limite, bisogna assumere". Enel replica: "Modello più sicuro" - "Cittadini reggiani, aiutateci e diventate nostri alleati: Enel deve cambiare passo e tornare a investire sul lavoro, perché la ... Lo riporta msn.com