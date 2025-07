Enduro Lesiardo e il titolo tricolore al debutto con Triumph Con la TF250E ho fatto uno step in avanti

Il suo peggiore risultato conseguito nel corso dell'intera stagione del Campionato Italiano Enduro è stato un secondo posto di classe. Basterebbe questo per descrivere il dominio di Morgan Lesiardo nella categoria 250 4 tempi del Tricolore. Al suo fianco il Jolly Enduro Team - Zanardo e la nuova Triumph TF250E, la moto protagonista di un recente test di Gazzetta Motori che segna l'ingresso del costruttore britannico in questa affascinante disciplina. Un debutto vincente analizzato direttamente con il pilota lombardo, atteso protagonista alla 99esima edizione della Sei Giorni, in programma dal 24 al 29 agosto 2025 a Bergamo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Enduro, Lesiardo e il titolo tricolore al debutto con Triumph. "Con la TF250E ho fatto uno step in avanti"

Triumph brilla al primo anno nell'Enduro: arriva il titolo italiano con Lesiardo - Il pilota lombardo classe 1999 ha portato a casa il titolo nazionale con la Triumph 250 4T: un trionfo che non passa inosservato per via della giovinezza del prodotto, in arrivo nelle concessionarie proprio nel 2025.

