Empoli, 24 luglio 2025 – Ci siamo. O perlomeno, ci siamo con quello che può essere considerato come il primo, importante ‘sì’ al progetto di rifacimento dello stadio Carlo Castellani di Empoli. Perchè nella giornata di oggi, giovedì 24 luglio, è arrivata la dichiarazione di pubblica utilità del progetto, passaggio chiave per la realizzazione del nuovo impianto degli azzurri che verrà firmato all’interno della prossima giunta. Il piano, presentato al termine della Conferenza dei Servizi preliminare, accoglie tutte le richieste presentate dall'amministrazione comunale al termine del percorso partecipativo, con lavori importanti per tutto il quartiere di Serravalle (due rotatorie, pavimentazione del parcheggio del Parco, il Sussidiario che diventa una piazza aperta, rifacimento del ponte sull'Orme, il riammodernamento del PalAramini) e con una significativa riduzione dell'impatto commerciale con 8 negozi al posto degli iniziali 23. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, il via libera del Comune per lo stadio Castellani: “C’è la pubblica utilità”

