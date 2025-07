Emily Ratajkowski una vita in bikini tra pseudo femminismo e molta ipocrisia

Ogni immagine di Emily Ratajkowski è un evento mediatico. L’ultima, pubblicata su Instagram, la ritrae con un costume da bagno micro, tagliato a esaltare ogni curva con chirurgica intenzione. Il post ha raccolto in poche ore migliaia di like e commenti, confermando — se mai ce ne fosse stato bisogno — la potenza visiva e commerciale del corpo di Emily. Ma dietro a quel gesto, solo in apparenza frivolo, si cela una delle dicotomie più emblematiche della cultura contemporanea: quella tra il desiderio di autodeterminazione e la dipendenza da uno sguardo ancora profondamente maschile. Emily Ratajkowski non ha mai negato di usare il proprio corpo come mezzo di lavoro, di comunicazione, di affermazione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Emily Ratajkowski, una vita in bikini tra pseudo femminismo e molta ipocrisia

