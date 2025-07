Emergenza siccità Schifani sorvola in elicottero gli invasi palermitani | Situazione migliorata

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e il dirigente della Protezione civile regionale Salvo Cocina hanno sorvolato stamattina gli invasi di Piana degli Albanesi, dello Scanzano, di Rosamarina che servono il territorio in provincia di Palermo e del Fanaco che serve l'Agrigentino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

