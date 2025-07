Elezioni Regionali Campania Mara Carfagna | Centrodestra coeso resto a disposizione ma sostengo Cirielli

Mara Carfagna, parlamentare e segretaria di Noi Moderati, qual è lo stato dell?arte in Campania alla vigilia delle Regionali? «Vedo una Regione con enormi potenzialitĂ . 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Elezioni Regionali Campania, Mara Carfagna: «Centrodestra coeso, resto a disposizione ma sostengo Cirielli»

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti - (Agenzia Vista) Napoli, 18 luglio 2025 “Nessuna pregiudiziale sui candidati, ma voglio combattere fino alla fine per garantire che la Regione Campania non vada a fondo.

Regionali Campania, Tommasetti: “Il candidato della Lega resta Zinzi” - “Il candidato della Lega alla guida della Regione Campania si chiama Gianpiero Zinzi”. Lo ribadisce Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, che conferma il pieno sostegno al coordinatore regionale del partito in vista della prossima tornata elettorale.

