Elezioni regionali Asmel contro la Regione | I sindaci non devono dimettersi

È battaglia sul tema delle dimissioni dei sindaci in vista delle elezioni regionali. La legge della Campania prevede che i primi cittadini dovranno dimettersi almeno 60 giorni prima della tornata elettorale se vorranno candidarsi al ruolo di consiglieri. Lo hanno già fatto sindaci di spicco come. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Elezioni regionali, Asmel contro la Regione: I sindaci non devono dimettersi; Campania, il Governo impugna la legge elettorale regionale: è bufera politica sull’incandidabilità dei sindaci; Sindaci in campo per le Regionali, verso lo scioglimento i comuni di San Giorgio a Cremano ed Ercolano.

Il Governo Meloni impugna la legge elettorale della Campania: esclusi i sindaci dalle regionali - Il Governo Meloni ha impugnato la legge elettorale della Regione Campania che vieta ai sindaci di candidarsi senza dimettersi prima ... Lo riporta 41esimoparallelo.it

Ineleggibilità dei sindaci campani al Consiglio regionale. Calderoli impugna la legge davanti alla Corte Costituzionale - Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale la legge della Regione Campania n. ondanews.it scrive