Electrolux il tribunale del lavoro | I 17 lavoratori di Susegana vanno riassunti

Sono stati tutti riassunti i 17 lavoratori dello stabilimento Electrolux di Susegana grazie alla sentenza emessa dal tribunale del lavoro di Pordenone che ha portato a oltre 110 il numero complessivo di lavoratori che, tra transazioni giudiziali e sentenze di primo grado, ha ottenuto giustizia in. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

