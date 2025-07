Ecopunto in via Canevari, scontro tra Lega e campo largo.

Scontro in Bassa Valbisagno sulla raccolta rifiuti e l'apertura di un Ecopunto in via Canevari, nel quartiere genovese di San Fruttuoso.La proposta di realizzare la struttura ad accesso controllato che scoraggia l'uso improprio dei cassonetti, nasce proprio per risolvere l'annosa situazione dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it