Ecomafia a Livorno e provincia 529 reati in un anno Legambiente | Boom nel ciclo del cemento

Sette reati al giorno di media in Toscana, uno ogni 3 ore circa, per un totale nella nostra regione di 2.587. Solo a Livorno sono 529, con 543 persone denunciate e 44 sequestri. Oltre a 1.038 illeciti amministrativi. Sono i dati - comunque in calo rispetto all'anno precedente quando vennero. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Ecomafia, l'allarme di Legambiente: sette reati al giorno in Toscana, dal cemento ai rifiuti - In Italia cresce l’attacco delle ecomafie all’ambiente e la piaga della corruzione che non risparmia la Toscana, che registra un aumento degli illeciti penali, cresciuti in un anno dell’11,6%, ed è al ... Da 055firenze.it

Toscana nel mirino delle ecomafie: crescono i reati e gli illeciti ambientali, +11,6% in un anno - Aumentano anche le sanzioni e gli illeciti amministrativi. Come scrive lanazione.it