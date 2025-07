Ecco ’Il biennio di sangue 1993-94’ Il nuovo libro del procuratore Tescaroli

Un libro per ricostruire gli anni in cui furono colpiti politici, magistrati, persone impegnate nella lotta contro la mafia e opere d’arte nazionali a Palermo, Roma, Milano in un elenco di lutti impressionante. In 280 pagine con il libro “ Il biennio di sangue 1993-94 ” Luca Tescaroli (nella foto), procuratore della Repubblica di Prato, ricostruisce gli avvenimenti del 1993-94 nei loro antefatti che risalgono agli anni Settanta e Ottanta per arrivare fino agli episodi stragisti del biennio di sangue, rendendo conto dell’apporto fornito alle indagini dai collaboratori di giustizia, delle condanne dei 32 autori materiali, nomi familiari alla cronaca giudiziaria italiana, e del ruolo degli imputati assolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco ’Il biennio di sangue 1993-94’. Il nuovo libro del procuratore Tescaroli

“Il biennio di Sangue”, in anteprima a Maratea il 12 luglio il nuovo libro del pm Tescaroli - C’è un cerchio che si chiude sabato sera in piazza Sisinni a Maratea. Qui il magistrato Luca Tescaroli presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro “Il biennio di sangue 1993-1994” (Paper First, la casa editrice del Fatto).

"Il biennio di sangue" . Il libro del procuratore sulle bombe 1993 e 1994 - "Il 90% del libro è centrato sul sintetizzare le verità accertate", perché è "importante conservare la memoria, ricostruire le istanze, in modo che si sappia, si mantenga vivo il ricordo e si crei una sorta di monito per le future generazioni", il resto del volume è "sui quesiti ancora senza risposta.

