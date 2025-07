Eccellenza Oggi il Tolentino incomincia la preparazione

Comincia la stagione in casa Tolentino. Oggi alle 15.30, allo stadio "Della Vittoria" di Tolentino prenderà il via il raduno per prepararsi al campionato di Eccellenza, dove la squadra cremisi è chiamata a confermare quanto di buono mostrato la scorsa stagione. Questo l’elenco dei convocati dal tecnico Paolo Passarini. Portieri: Filippo Marricchi, Edoardo Frascarelli, Alessandro Bora, Marco Della Ceca, Matteo Pennesi Difensori: Emanuele Strano, Anthony Tomassetti, Marco Di Biagio, Alessandro Filippetti, Federico Mariani, Matteo Salvucci, Lorenzo Tizi. Centrocampisti: Lorenzo Capezzani, Paolo Tortelli, Marco Badiali, Massimo Romoli, Andrea Dolciotti, Ettore Tarquini, Marco Vicomandi, Federico Papavero, Mouaz Balima, Flavio Giuli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Oggi il Tolentino incomincia la preparazione

