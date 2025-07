Eccellenza ha collezionato più di cento presenze in serie D Ieri il ritiro al Diana L’Osimana tra raduno e mercato Arriva Caruso terzino d’esperienza

Il raduno ieri pomeriggio, con tanto di presenza di tifosi e una novità di mercato nell' Osimana (Eccellenza). È arrivato Emanuele Caruso, terzino, classe 1999, che va a rinforzare l'organico di mister Claudio Labriola (nella foto) grazie al suo bagaglio d'esperienza. Caruso, cresciuto nelle giovanili del Foggia, è passato al Gela poi Castelfidardo, Trestina, Altamura e Foligno, sempre in D, dove ha collezionato più di 100 presenze in quarta serie. Ultime esperienze a Foligno, Città di Castello e Rieti, in Eccellenza. Intanto è scattata la stagione in casa giallorossa agli ordini di mister Labriola e del suo staff con i senza testa che si sono ritrovati nel pomeriggio al Diana per iniziare la preparazione.

