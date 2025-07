È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale Da oggi potete acquistare la copia digitale

È uscito il nuovo  numero di  Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 25 luglio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Una vetrina sul mondo. L’atteso boom di turisti. Il restyling infrastrutturale. I Giochi invernali produrranno un impatto positivo da 5,3 miliardi di euro sui territori ospitanti. Benefici destinati a durare nel tempo? Ecco come le Olimpiadi possono far ripartire l’economia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

In questa notizia si parla di: uscito - post - internazionale - digitale

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale - È uscito il nuovo  numero di  The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 16 maggio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale - È uscito il nuovo  numero di  The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 30 maggio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale - È uscito il nuovo  numero di  The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 13 giugno, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.

Primo evento di #crossroads Nei giardini della Cavallerizza Reale, un luogo in piena evoluzione verso un nuovo Polo Culturale, il progetto inaugura con un intervento sonoro site-specific, con l’artista internazionale Kelman Duran in dialogo con Francesco Ca Vai su Facebook

“Strategia sviluppo economico 2025; Digital360, conferme e novità nel nuovo consiglio di amministrazione; 25 luglio 2025 • Numero 1624.

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale - Il nuovo numero di The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 25 luglio, in tutte le edicole ... Come scrive tpi.it