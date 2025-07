E–state in salute L’acqua che cura Tavola rotonda

Forte dei Marmi La Fondazione Villa Bertelli in collaborazione con la Casa di Cura San Rossore di Pisa promuove due incontri dedicati al benessere e alla salute "E-state in salute! L’appuntamento con il benessere". Il primo incontro, è oggi alle 18 a Villa Bertelli e affronta un tema attuale l’ idratazione. Le estati italiane, caratterizzate da lunghi stazionamenti dell’anticiclone africano, sono sempre più calde e faticose. Durante queste fasi, cui l’organismo non è ancora adattato, come conferma il prof. Giovanni Gravina, occorre prestare attenzione all’ idratazione, in particolare nei bambini e negli anziani che si disidratano con molta facilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E–state in salute. L’acqua che cura. Tavola rotonda

In questa notizia si parla di: salute - state - cura - acqua

“Kate? Le ultime uscite sono state troppo pesanti per lei”: l’assenza ad Ascot e quel “campanello d’allarme” sulla salute della principessa - Andata e ritorno dall’inferno. Così l’ultimo anno della principessa del Galles che ha fatto di tutto per tornare alla normalità dopo aver annunciato la regressione e la scomparsa del tumore che le era stato diagnosticato nel 2024.

? Ti sei mai chiesto come ci si prende cura della propria igiene in situazioni come a Gaza? Nella Striscia mancano acqua, cibo e prodotti igienico-sanitari. Per questo è fondamentale imparare a usare al meglio ogni risorsa disponibile. I nostri team distri - facebook.com Vai su Facebook

E-State in Salute – L’acqua che cura; Pietro Leopoldo: il Riformatore Toscano; Angelina Mango in pronto soccorso a Natale, ustionata con acqua bollente: come sta.

Bere acqua calda fa bene: la ‘cura’ per la salute secondo l ... - La ‘cura’ del bere acqua calda consiste nel far bollire della semplice acqua naturale - Secondo quotidiano.net

Acqua: un bene prezioso per la salute - Grazia.it - it per Geberit — 14 Aprile 2016 L’acqua è alla base di tutte le forme di vita ed è per questo anche il primo detergente naturale. Si legge su grazia.it