E se il giardino si annaffiasse da solo? È possibile con questo irrigatore smart in offerta

Stai per partire per le vacanze e non sai come annaffiare il giardino mentre sei via? Questo utilissimo strumento fa tutto da solo: il controllo irrigazione Gardena Select ti permette di automatizzare le annaffiature anche quando sei fuori casa. E oggi è anche in offerta: acquistalo a 51,90 euro su Amazon, con uno sconto del 23%. Aggiungi al carrello Un sistema pensato per semplificare la cura del giardino. Questo sistema di controllo irrigazione nasce per rispondere a una domanda sempre più diffusa: come prendersi cura delle proprie piante anche quando non si è presenti o si dispone di poco tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - E se il giardino si annaffiasse da solo? È possibile, con questo irrigatore smart in offerta

