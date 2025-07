È morto Hulk Hogan il mito del wrestling tradito dal cuore | le voci sul coma prima del malore

È morto a 71 anni Hulk Hogan, leggenda del wrestling americano. A dare la notizia è stata la testata Tmz Sport, secondo cui questa mattina un’ambulanza è stata vista arrivare a casa sua, a Clearwater in Florida. I sanitari avrebbero dichiarato che Hogan è stato stroncato da un «arresto cardiaco». L’intervento urgente dei paramedici: «probabile un arrestocardiaco». Secondo la testata americana che ne ha annunciato il decesso, già nelle ore precedenti una serie di auto della polizia e di paramedici sostavano parcheggiate fuori dalla casa di Hulk Hogan. L’uomo è stato poi trasportato su una barella nell’ambulanza. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: hogan - morto - hulk - wrestling

Hulk Hogan morto, la leggenda del wrestling aveva 71 anni: fatale un arresto cardiaco - Secondo quanto appreso da TMZ Sports, la leggenda del wrestling Hulk Hogan è morto all'età di 71 anni.

BREAKING: Hulk Hogan è morto - TMZ rende nota la triste notizia. La leggenda del wrestling, Hulk Hogan, è passato a miglior vita. “The Hulkster” è deceduto all’età di 71 anni nella sua casa di Clearwater, Florida a causa di un arresto cardiaco.

Hulk Hogan morto per un arresto cardiaco: la leggenda del wrestling aveva 71 anni - È morto Hulk Hogan. La leggenda del wrestling aveva 71 anni. Fatale un arresto cardiaco. Lo riporta TMZ.

È morto Hulk Hogan, 71 anni: dolore globale per la leggenda del wrestling e pioniere della WWE • La scomparsa di Hulk Hogan scuote il mondo del wrestling professionistico e del grande intrattenimento americano: una carriera epica sul ring, un volto f… Vai su X

Visto che oggi è il 17 luglio, giorno del debutto sul ring di Hulk Hogan alla World Championship Wrestling (nel 1994), ecco a voi un bello sfondo per il vostro smartphone, in ricordo di quel momento storico e indimenticabile! Nel giro di un paio di anni, la WCW Vai su Facebook

Come è morto Hulk Hogan, la leggenda del wrestling stroncata da un arresto cardiaco: “Troppi colpi in carriera, da tempo non sentiva più le gambe”; È morto il wrestler Hulk Hogan; Hulk Hogan, la leggenda del Wrestling morto a 71 anni: il video di quando si strappò la maglietta per Trump.

Hulk Hogan è morto a 71 anni: addio alla leggenda del wrestling - Il mondo del wrestling è in lutto: Hulk Hogan, una delle icone più riconoscibili nella storia della WWE, è morto all’età di 71 anni. Secondo ilsecoloxix.it

Addio a Hulk Hogan, l'uomo che ha rivoluzionato il wrestling - Icona mondiale del wrestling professionistico, aveva 71 anni ed è deceduto in seguito a un arresto cardiaco. Segnala msn.com