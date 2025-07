È morto Antonino Bianco | il muratore era precipitato da un’impalcatura il mese scorso

Non ce l’ha fatta il sessantatreenne vittima di un incidente sul lavoro il 30 giugno scorso a Trapani: Bianco è morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove era ricoverato in stato di coma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trapani, muratore cade da un’impalcatura: muore dopo tre settimane di coma - Il muratore era precipitato da un secondo piano nel centro storico. Da meridionews.it

Precipitato dal secondo piano, operaio muore dopo giorni di agonia - PALERMO – È morto all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era ricoverato in stato di coma, Antonino Bianco, 63 anni, muratore originario di Calatafimi, in provincia di Trapani, che lo scorso 30 ... Scrive livesicilia.it