È lei ricchissima e più giovane Il conduttore tv la tiene nascosta | chi è la fidanzata e ‘figlia di’

Non è facile strappargli parole che riguardino la sfera privata, tanto meno ottenere un’intervista in cui si lasci davvero andare. Eppure, in un raro momento di apertura, uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana ha deciso di raccontarsi al Corriere della Sera. Personaggio noto per il suo dinamismo e il suo coraggio, sempre al centro dell’attenzione per le sue imprese in bicicletta o le inchieste spericolate, ha sorpreso tutti mostrando un lato più intimo, legato all’amore e alla vita di coppia. “La gestione dell’amore è una cosa sacra. Quando attraversi un momento basso, non devi mollare, ma sbatterti, fare di tutto”, ha confidato con sincerità . 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it