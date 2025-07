Due bambine in balia delle onde alla Tonnara salvate da due carabinieri | grave la più grande

Momenti drammatici nel pomeriggio di ieri alla Tonnara di Palmi, dove due bambine di 11 e 14 anni sono state travolte dalla corrente in un tratto di spiaggia libera, privo di bagnino.Provvidenziale l’intervento di due carabinieri, liberi dal servizio, che si sono tuffati in acqua e hanno evitato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: bambine - tonnara - carabinieri - balia

PALMI (RC), CARABINIERI SALVANO DUE BAMBINE IN BALIA DEL MARE: GRAVE LA PIÙ GRANDE; Dramma sfiorato a Palmi, due bimbe travolte dalla corrente marina: salvate dai carabinieri (VIDEO); Palmi. Due bambine in balia delle onde salvate dai carabinieri, grave la più grande.

Palmi. Due bambine in balia delle onde salvate dai carabinieri, grave la più grande - I due carabinieri malgrado liberi dal servizio, si sono prontamente tuffati in acqua e hanno evitato una tragedia The post Palmi. Si legge su msn.com

Palmi, Carabinieri salvano due bambine in balia del mare: grave la più grande - Le grida della bambina hanno attirato l’attenzione di due militari presenti in zona, che si sono immediatamente lanciati in mare. Scrive citynow.it