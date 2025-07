Droga tra Napoli e Roma | 12 arresti smantellata rete criminale grazie a indagine della DDA

Operazione congiunta di Squadra Mobile e Guardia di Finanza: 8 in carcere e 4 ai domiciliari per traffico e spaccio di stupefacenti. Nell’ambito di attività di indagine diretta da questa Procura della Repubblica, la Squadra Mobile di Napoli e il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Roma, in data odierna, hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 persone (delle quali 8 sottoposte alla custodia in carcere, 4 agli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di detenzione, a fine di spaccio, di droga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it