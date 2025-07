Dramma sul lavoro operaio 49enne muore d' infarto infarto durante una pausa E' accaduto nel Salento

Un operaio 49enne è morto, probabilmente a causa di un infarto, durante una pausa nel turno di lavoro in un’azienda nautica a Melpignano, in provincia di Lecce. L’uomo era originario dell’India. Non vedendolo rientrare e non ricevendo risposte alle chiamate, i colleghi hanno forzato la porta scoprendo il suo corpo sul pavimento. Inutili i tentativi del personale del 118 di rianimarlo. La causa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dramma sul lavoro, operaio 49enne muore d'infarto infarto durante una pausa. E' accaduto nel Salento

In questa notizia si parla di: infarto - lavoro - operaio - 49enne

Vincenzo Cramarossa morto d'infarto a 47 anni, lavorò con l'ex ministro Fioramonti: il cordoglio di Schlein - È morto a 47 anni l’organizzatore politico Vincenzo Cramarossa, stroncato da un infarto: il cordoglio della politica, da Fioramonti a Schlein

Tre incidenti sul lavoro in poche ore: operaio 46enne muore di infarto. Due feriti gravi dopo cadute dall’alto - A meno di 24 ore dai festeggiamenti per la festa dei lavoratori, si sono registrati altri tre episodi di infortuni sul lavoro.

Nelle donne la libera professione protegge dall’infarto più del lavoro dipendente - Mettiamo un punto fermo. Stiamo parlando di un’associazione, e non di una correlazione. Quindi, non è dimostrato un chiaro rapporto causa-effetto.

Operaio 49enne muore in Salento, infarto durante una pausa; Tragedia in azienda, operaio di 49 anni muore stroncato da un malore; Stroncato da un malore sul luogo del lavoro: morto a 49 anni operaio leccese.

Operaio 49enne muore in Salento, infarto durante una pausa - Un operaio 49enne è morto, probabilmente a causa di un infarto, durante una pausa nel turno di lavoro in un'azienda nautica a Melpignano, in provincia di Lecce. Scrive ansa.it

Melpignano, operaio si accascia improvvisamente sul posto di lavoro: morto 49enne - Un operaio di 45 anni è morto sul luogo di lavoro, a Melpignano, dopo aver accusato un malore improvviso. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it