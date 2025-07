Dove vedere Roma-UniPomezia | streaming e probabili formazioni

La società giallorossa ha confermato ufficialmente che il secondo test estivo si svolgerà giovedì 24 luglio alle ore 18:00 sui campi del centro sportivo di Trigoria. Una sfida in famiglia contro l’UniPomezia che servirà a Gian Piero Gasperini per continuare il percorso di valutazione della rosa. Test a porte chiuse al pubblico, ma aperto ai media. Come già accaduto per la prima amichevole contro il Trastevere, anche il secondo impegno della pre-season si giocherà senza la presenza di tifosi, ma sarà aperto alla stampa accreditata. La Roma ha scelto di mantenere questo formato riservato nelle prime uscite, in attesa degli impegni estivi più significativi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dove vedere Roma-UniPomezia: streaming e probabili formazioni

