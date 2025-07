Dove vedere in tv Arnaldi-Fritz ATP Washington 2025 | orario programma streaming

Oggi, giovedì 24 luglio, si giocheranno tutti gli ottavi di finale del torneo di categoria ATP 500 in corso a Washington, negli Stati Uniti: impegno davvero complicato per l’ azzurro Matteo Arnaldi, che se la vedrĂ con il numero 1 del seeding, lo statunitense Taylor Fritz. Il match sarĂ il quinto ed ultimo di giornata sul John Harris, con il programma che si aprirĂ alle ore 17.00 italiane. Prima del match tra Arnaldi e Fritz si giocheranno, nell’ordine Nakashima-Norrie, de Minaur-Lehecka, Townsend-Kenin e Pegula-Fernandez. La sfida tra Arnaldi e Fritz dell’ATP 500 di Washington  sarĂ trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarĂ garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirĂ la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Arnaldi-Fritz, ATP Washington 2025: orario, programma, streaming

