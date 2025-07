Douglas Luiz Juventus svelata la reazione del club all’assenza del brasiliano al primo giorno di raduno | cosa aspettarsi adesso

Douglas Luiz Juventus, svelata la reazione del club all’assenza del brasiliano: tutti i dettagli sul futuro del centrocampista. Douglas Luiz non si è presentato al raduno della Juventus questa mattina alla Continassa, suscitando preoccupazione e delusione tra i dirigenti bianconeri. La sua assenza, senza alcuna giustificazione ufficiale al momento, è stata definita come un gesto “gravissimo” da Gianni Balzarini, noto giornalista e opinionista che ha sottolineato che questo comportamento rappresenta una presa di posizione netta da parte del giocatore contro la societĂ bianconera, un atto che non è stato accolto positivamente dalla dirigenza, la quale ha subito avviato provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juventus, svelata la reazione del club all’assenza del brasiliano al primo giorno di raduno: cosa aspettarsi adesso

