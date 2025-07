Donne nude sulla spiaggia di Borraco Inaccettabile avvenga davanti ai bambini | scatta la protesta

È polemica a Manduria per casi di nudismo sulla spiaggia libera di Torre Borraco, in provincia di Taranto. Tre donne – due completamente nude e una in Senza veli – hanno scatenato l’indignazione di molte famiglie. “Non siamo su una spiaggia per nudisti e questo comportamento è irrispettoso nei confronti dei bambini presenti”, ha dichiarato una mamma sui social. Le tre donne, tutte sulla quarantina, si sono rilassate e hanno vissuto una tranquilla giornata di mare ‘al naturale’, ma gli altri bagnanti si sono lamentati. Prima qualche mugugno e qualche risatina, poi proteste ad alta voce da parte di alcune mamme: sulla spiaggia, affollata anche da famiglie e bambini, si sono vissuti attimi di tensione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Donne nude sulla spiaggia di Borraco. Inaccettabile avvenga davanti ai bambini”: scatta la protesta

In questa notizia si parla di: donne - spiaggia - nude - borraco

