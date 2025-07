dj morto a ibiza i famigliari denunciano esami frettolosi

Troppi elementi che non quadrano - secondo i famigliari - nella ricostruzione della morte di Michele Noschese, in arte dj Godzi, producer napoletano, deceduto in circostanze misteriose nella sua casa di Ibiza nella notte tra venerdì e sabato. Stando ai racconti di chi quella sera era con lui, Noschese sarebbe stato picchiato selvaggiamente dalla Guardia Civil, intervenuta dopo la chiamata dei vicini a causa della musica troppo alta durante una festa. Un'ipotesi tutta da verificare; da una prima ispezione sul cadavere non risulterebbero segni di percosse. I famigliari denunciano esami frettolosi e incompleti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

