Dj morto a Ibiza al via risonanza magnetica e tac sulla salma

Tempo di lettura: 2 minuti “La salma di Michele sta per essere sottoposta agli esami che abbiamo richiesto”. A renderlo noto, da Ibiza, è Giuseppe Noschese, padre di Michele Noschese, il 35enne napoletano noto come Dj Godzi, deceduto nella sua abitazione, la notte tra il 18 e il 19 luglio scorso.”Si tratta – spiega Giuseppe Noschese, che è un medico – di una risonanza magnetica all’encefalo e di una tac total-body”. “Mi sono rifiutato di vederlo – dice ancora Giuseppe Noschese – ho gestito, da medico, decine e decine di pazienti politraumatizzati, so qual è lo spettacolo davanti al quale mi troverei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dj morto a Ibiza, al via risonanza magnetica e tac sulla salma

