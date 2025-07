Raffaele, commerciante 35enne, rivela gli ultimi istanti di vita di Michele Noschese, noto come dj Godzi: "Ha ricevuto cazzotti in faccia e sulla schiena. Poi lo hanno ammanettato a mani e piedi, una scena mai vista, come fosse un animale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Dj italiano morto a Ibiza, il racconto shock dell'amico testimone: "Gli agenti lo tenevano fermo, ho visto il suo ultimo respiro"