Dj italiano morto a Ibiza Guardia civil | Godzi sotto l' effetto di droghe minacciava un vicino con un coltello

Secondo le autorità spagnole il decesso del producer sarebbe avvenuto, anche, per le conseguenze dell'uso delle sostanze stupefacenti. Una versione a cui il padre non crede: "C'è stato un pestaggio". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dj italiano morto a Ibiza, Guardia civil: "Godzi sotto l'effetto di droghe, minacciava un vicino con un coltello"

Dj italiano morto a Ibiza, Guardia civil: "Godzi sotto l'effetto di droghe, minacciava un vicino con un coltello" - Il dj napoletano, Michele Noschese, noto come Godzi, "era sotto effetto di droghe" e "in preda ad allucinazioni" quando sabato mattina, dalla sua abitazione in Santa Eulalia, a Ibiza, avrebbe minaccia ... Da msn.com

Dj Godzi morto a Ibiza, la testimone: «Michele Noschese inseguiva una ragazza sul balcone». Autopsia: trovate tracce di droga - Sabato mattina, nel silenzio ancora assonnato di un condominio residenziale a Ibiza, le grida hanno richiamato decine di persone in giardino. Segnala msn.com