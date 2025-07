Divignano | nel week end appuntamento con la Festa della birra

Sabato 26 luglio a Divignano arriva la Festa della birra.L'appuntamento, organizzato dal Gruppo del Palio, è in programma dalle ore 19,30 nella struttura coperta di via Pozzetto 3. Per tutta la serata: birra a fiumi, buon cibo e musica dal vivo con i Monkeyscream.Per informazioni e prenotazioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: birra - divignano - appuntamento - festa

Cosa fare in città: gli eventi del ponte del 2 giugno; Cosa fare in città: gli appuntamenti del fine settimana 2 giugno; Cosa fare in città: gli appuntamenti del fine settimana dell'8 e 9 giugno.

A Balme la festa della birra di montagna - Seconda edizione della Festa della birra di montagna organizzata dal Birrificio Pian della Mussa a Balme. Secondo zipnews.it

Torna la Festa della Birra mentre i paesi di Borghetto e Brugnato annunciano la nuova condivisa società calcistica - Grande weekend di festa a Borghetto con il tanto atteso ritorno della Festa della Birra: appuntamento venerdì 25 e sabato 26 presso gli impianti sportivi ... Come scrive msn.com