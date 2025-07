Diversi feriti nel Torinese dopo l' esplosione in un condominio

AGI - Un'esplosione ha interessato nel pomeriggio un edificio di Collegno, nel Torinese, con alcuni condomini rimasti feriti ma che non sarebbero in gravi condizioni. Da quanto si apprende, lo stabile interessato si trova in via villa Cristina 25 e, da una prima ricostruzione, sarebbero interessati quattro-cinque appartamenti. La deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas. Sul posto operano i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorritori del 118. ? ESPLOSIONE ABITAZIONE A COLLEGNO Intervento squadre Usar #vigilidelfuoco a Collegno, nel torinese, per l’esplosione seguita da incendio in un’abitazione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Diversi feriti nel Torinese dopo l'esplosione in un condominio

