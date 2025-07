Disperso nel Po | in corso le ricerche di un 15enne

Senza sosta anche durante la notte all'opera i sommozzatori del soccorso fluviale

Turista disperso sulle montagne del lago di Como, nessuna notizia da 4 giorni: ricerche in corso - Proseguono le ricerche del turista disperso sulle montagne sopra il lago di Como: da quattro giorni nessuno ha più sue notizie.

Monte Acellica, escursionista disperso: in corso operazioni di soccorso - Tempo di lettura: 2 minuti Un delicato intervento di soccorso è in corso da questo pomeriggio sul Monte Acellica, nel territorio del comune di Montella, dove due escursionisti sono rimasti in difficoltà in un’area particolarmente impervia della zona montuosa.

Viterbo, maxi incendio all'Università della Tuscia | Erano in corso lavori di ristrutturazione sul tetto, disperso un operaio - Il Comune: "Tenete le finestre chiuse". Si è reso necessario anche l'intervento dell'unità specializzata dell'esercito per coadiuvare i vigili del fuoco nell'operazione di spegnimento

Escursionista disperso tra il Bocchetto Sessera e la Casa del Pescatore: ricerche in corso http://dlvr.it/TLx8RK @LaStampa

Bambino di 5 anni disperso in un campeggio: indossa maglietta bianca e pantaloncini verdi. Ricerche in corso

Ponte della Becca, disperso nel fiume 15enne: riprese le ricerche - Il ragazzo era con la sua famiglia e avrebbe fatto un tuffo in un punto con una forte corrente. Riporta rainews.it

Allarme a Pavia, giovane visto cadere nel fiume Po: si cerca un 15enne - Ricerche in corso nelle acque del Po per un 15enne scomparso nei pressi del Ponte della Becca: mobilitati sommozzatori da Lombardia e Piemonte. notizie.it scrive