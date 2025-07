«Non ci piace cavalcare l’onda, ma ci piace generarla. Per fare questo, soprattutto oggi c’è bisogno di essere costantemente a contatto con il nostro interlocutore finale, il consumatore. Ecco quindi che questa diventa da una parte l’occasione per portare il nostro modo di consumare, ma dall’altra quella di ricevere i back di ciò che succede sul mercato». È con queste parole di Edelberto Baracco, ceo di Compagnia dei Caraibi, che si apre a Torino un nuovo capitolo per Dispensa, il progetto dell’azienda rivolto al consumatore finale. A pochi passi dalla sua prima collocazione, l’insegna torna ad aprire in Galleria Subalpina, proponendosi come enoteca con cocktail bar e integrando un meraviglioso banco gastronomia firmato da Costardi Bros, attorno al quale si dispongono le oltre settecento referenze spirits di Compagnia dei Caraibi, una vasta selezione di vini ­– inclusi quelli del catalogo Elemento Indigeno – e le craft beer Testadariete (di cui avevamo parlato in questo articolo ). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Dispensa si rinnova con la cucina di Costardi Bros