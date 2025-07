Disobedience | la storia vera dietro il film

Il regista Sebastián Lelio, vincitore dell’Oscar per Una donna fantastica, nel 2017 ha realizzato Disobedience ( qui la recensione ), film che approfondisce ancora una volta tematiche LGBTQ+. In esso si racconta la potente storia di Ronit ( Rachel Weisz ), una donna ebrea ortodossa che torna nella comunità che l’ha emarginata dopo la morte del padre. Questo le dà l’opportunità di ricongiungersi con Esti ( Rachel McAdams ), un’amica d’infanzia di cui era innamorata. Dopo aver scoperto che Esti ha però accettato un matrimonio eterosessuale per rimanere nella comunità, Ronit la incoraggia a riaccendere la loro storia d’amore e ad essere fedele a se stessa, nonostante le conseguenze che ne derivano. 🔗 Leggi su Cinefilos.it