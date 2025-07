Disagi nel 118 e soccorritori da soli su auto mediche Usb in prefettura | Poi sarà sciopero

LECCE – Un incontro in prefettura per cercare di ottenere nuove risposte sulle postazioni sguarnite del 118. Il sindacato Usb Lecce, nella mattinata di giovedì prossimo, incontrerĂ nuovamente i vertici della Asl  del capoluogo salentino e di SanitĂ Service, per un secondo tentativo di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

