Diritto allo studio | la richiesta della Community Uniti per INDIRE al MiM

La Community Uniti per INDIRE ha deciso di inviare una lettera per chiedere un provvedimento che riconosca ai docenti iscritti ai corsi INDIRE per il sostegno ex DL 712024 le ore di diritto allo studio necessarie per frequentare tali corsi. La proposta mira a garantire la conciliazione tra gli impegni scolastici e la frequenza dei . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Sostegno scuola: gli 85mila specializzati Indire entro il 31 ... - MSN - L’assunzione massiccia dei docenti di sostegno, nei prossimi mesi, passa dall’avvio dei Corsi Indire. Come scrive msn.com