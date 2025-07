Dionisio Festival | tutto esaurito con Giobbe Covatta e Paolo Nani

Roma, 24 lug. (askanews) - Un'altra serata da incorniciare al Dionisio Festival, che si conferma uno degli appuntamenti culturali piĂą amati dell'estate ligure. Dopo il grande successo dell'apertura con Giobbe Covatta, anche il secondo evento in programma - "La Lettera" di Paolo Nani - ha registrato il tutto esaurito, con una Piazza Nostra Signora dell'Orto gremita e un pubblico entusiasta. Acclamato in tutto il mondo, Paolo Nani ha portato sul palco uno spettacolo di sorprendente genialitĂ , fatto di comicitĂ pura, ritmo e tecnica teatrale impeccabile. Una performance senza parole, ma capace di parlare a tutti, che ha incantato il pubblico tra risate e applausi a scena aperta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dionisio Festival: tutto esaurito con Giobbe Covatta e Paolo Nani

DIONISIO FESTIVAL Una notte di risate a Chiavari Martedì 22 luglio 2025, la magia del teatro torna ad accendere Piazza Nostra Signora dell'Orto. Sul palco salirà Paolo Nani, artista internazionale acclamato in tutta Europa, con il suo spettacolo-culto "La Le

