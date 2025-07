Diodato continua a far rumore ed emozionare | il live con Roberto Bolle all'Arena

(askanews) – Un connubio perfetto tra musica e danza, tra intensità e bellezza. È ciò che ha regalato al pubblico dell’ Arena di Verona l’emozionante performance live di Diodato, ospite d’eccezione della speciale edizione 2025 del Gala Roberto Bolle and Friends, che ha celebrato i 25 anni di uno degli eventi più amati della scena artistica internazionale. Per la prima volta nella storia del Gala, un protagonista della musica italiana ha calcato il prestigioso palcoscenico per dare vita a un momento unico e inedito: sulle note della pluripremiata Fai rumore, Diodato ha condiviso la scena con Roberto Bolle, Nicoletta Manni, Melissa Hamilton e Timofej Andrijashenko, dando forma a un dialogo intenso tra voce e movimento, melodia e gesto. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Diodato continua a far rumore ed emozionare: il live con Roberto Bolle all’Arena

