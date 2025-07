Dimaro day 8 | seduta mattutina per gli azzurri

Prosegue il ritiro del Napoli a Dimaro, ecco alcune informazioni sulla seduta mattutina degli azzurri: Un gruppo di azzurri ha svolto riattivazione atletucia in una prima parte della seduta. Presenti: Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Olivera, McTominay, Hasa, De Bruyne, Zanoli, Lucca, Lang, Simeone, Vergara, Obaretin. Inizia un’esercitazione sul possesso con quattro mini-porte, per ora non partecipa Scott McTominay. Lo scozzese dopo aver parlato con Antonio Conte osserva i compagni di squadra da bordo campo. Anche Obaretin non partecipa all’esercitazione. Esercitazione, ad un tocco, al massimo due, col possesso nello stretto, blu contro fucsia con tre jolly in giallo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Dimaro day 8: seduta mattutina per gli azzurri

