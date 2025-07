Deve scontare oltre un anno di carcere | i Carabinieri rintracciano e arrestano un 71enne

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Predappio hanno arrestato un 71enne, in esecuzione dell’ordine di carcerazione. L'uomo deve scontare la pena residua di un anno e quattro mesi di reclusione, una multa complessiva di 4500 euro. L’uomo, al termine di una serie di accertamenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: deve - scontare - anno - carabinieri

Deve scontare 10 mesi, oltre a essere inottemperante al foglio di via: uomo nei guai - Un uomo è stato arrestato dal personale dell'Ufficio Prevenzione generale della Questura, in esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di Ferrara.

Gerard Depardieu è stato condannato: ecco cos’è successo e la pena che deve scontare - Gerard Depardieu, uno dei volti più noti del cinema francese, è stato condannato da un tribunale di Parigi per aggressione sessuale nei confronti di due donne.

Si aprono le porte del carcere, arrestato un 69enne che deve scontare la pena per bancarotta - Arrestato e portato in carcere per scontare le condanne per bancarotta risalenti al 2011 e 2013. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione dei Carabinieri di San Mauro Pascoli hanno arrestato un 69enne, in esecuzione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dall’ufficio.

CINGOLI - L'uomo è stato condannato in via definitiva, deve scontare tre anni. I carabinieri lo hanno portato in carcere a Fermo Vai su X

"Armando o'zingaro" era ricercato: deve scontare 5 anni. Il latitante prestava servizio come volontario a Boccheggiano, lo hanno trovato i carabinieri della stazione durante un controllo #MaremmaOggi #notizie Vai su Facebook

Deve scontare oltre un anno di carcere: i Carabinieri rintracciano e arrestano un 71enne; BONDENO. Deve scontare quasi 3 anni di carcere: arrestato dai Carabinieri l’uomo che partecipò al tentato omicidio del 2021 nel quartiere Pilastro di Bologna.; Arrestato 54enne per furti e ricettazione: deve scontare oltre due anni di carcere.

Arrestato ad Alba Adriatica: deve scontare 8 anni per rapina ed evasione - Eseguito un ordine di carcerazione da parte dei Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica. Riporta ilmartino.it

DEVE SCONTARE 8 ANNI PER RAPINA: PRESO AD ALBA ADRIATICA. LAVORI ABUSIVI IN AREA PROTETTA: 3 DENUNCE - TERAMO – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio della provincia teramana sono stati identificate 167 persone e controllati 59 mezzi. Come scrive abruzzoweb.it