Deve fare una visita urgente E ti svuotano il portafoglio | attenzione alla truffa del finto Cup

Arriva il messaggio, breve e allarmante. “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici C.U.P. al numero XXXX per comunicazioni che la riguardano.” Il tono è istituzionale, il contenuto sembra serio. Chi lo riceve pensa subito a una visita medica prenotata, a un controllo urgente, forse a un problema che riguarda la propria salute. E così, d’impulso, compone quel numero. È proprio in quel momento che inizia la truffa. Come svuotano il credito. Dietro a quell’sms, infatti, non c’è nessuna struttura sanitaria pubblica, ma un sistema pensato per svuotare il credito telefonico delle vittime o per far schizzare la bolletta alle stelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

