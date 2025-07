Deputato leghista sta votando per un collega assente è una vergogna | M5s denuncia pianista alla Camera – Video

‚ÄúPresidente, a nome degli straccioni del M5s, come detto ieri dal vicepresidente della Camera Rampelli, denuncio il comportamento molto grave di un collega della Lega che sta votando per conto di un altro esponente leghista assente. √ą una brutta violazione del regolamento. Invito anche a notare che questa condotta non solo porta alla maggioranza un voto che non c‚Äô√®, ma serve anche a far ottenere al deputato assente la diaria giornaliera che non spetta a chi non viene in aula. Noi saremo pure straccioni ma siamo qui anche per pretendere il rispetto delle regole e del buon nome delle istituzioni‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

