Demon Slayer | Il castello dell' infinito segna record multipli in Giappone e non è la prima volta per la saga anime!

Da noi Demon Slayer: Il castello dell'infinito arriverà al cinema l'11 settembre, ma nel frattempo l'uscita giapponese ha fatto registrare l'ennesimo record d'incassi di questa saga anime, che nei numeri continua a stupire. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Demon Slayer: Il castello dell'infinito segna record multipli in Giappone... e non è la prima volta per la saga anime!

Demon Slayer: Infinity Castle, doppiaggio completo, lancio anticipato e controversie sul trailer pirata - La recente notizia ha scosso il mondo degli appassionati. Natsuki Hanae, la voce giapponese ufficiale di Tanjiro, ha annunciato che il doppiaggio dell’intera trilogia Demons Slayer: Infinity Castle è concluso, lasciando intuire un possibile anticipo nell’uscita dei prossimi film.

Demon Slayer: Infinity Castle ridefinisce il box office degli anime per sempre - Il film Demon Slayer: Infinity Castle ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche giapponesi, registrando risultati che stanno superando le aspettative e battendo record storici dell’animazione.

Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone - Demon Slayer: Infinity Castle detiene ora il record per i maggiori incassi al debutto, al primo giorno e in un singolo giorno per un film giapponese, entrando già nella storia.

