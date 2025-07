Delio Rossi alla fine è sempre Foggia | Otto calciatori e ragazzini dobbiamo ricostruire tutto

L'allenatore è tornato per la terza volta sulla panchina rossonera. A parlare è stato anche il nuovo direttore sportivo Musa: "Siamo in ritardo, ma nei prossimi giorni accelereremo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Delio Rossi, alla fine è sempre Foggia: "Otto calciatori e ragazzini, dobbiamo ricostruire tutto"

In questa notizia si parla di: delio - rossi - fine - foggia

Delio Rossi non ha dubbi: «Inter squadra migliore d’Italia, non ci piove» - di Redazione Delio Rossi, l’ex allenatore della Lazio ha messo in luce le difficoltà che il club biancoceleste dovrà affrontare contro l’Inter: le sue parole.

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - di Redazione Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» Le parole dell’allenatore.

Inter Lazio, Delio Rossi sicuro: «Dubito che la squadra di Baroni farà risultato a San Siro! Vi spiego…» - di Redazione Inter Lazio, Delio Rossi non ha dubbi: «Dubito che la squadra di Baroni farà risultato a San Siro! Vi spiego…» Le parole del tecnico.

#SerieC | #Foggia, previsto un incontro entro fine settimana tra #Canonico e Delio #Rossi Vai su X

È ufficiale, Delio Rossi torna sulla panchina del Foggia Vai su Facebook

Delio Rossi, alla fine è sempre Foggia: Otto calciatori e ragazzini, dobbiamo ricostruire tutto; Il Foggia si presenta, fra (molte) novità e (qualche) timore: Delio Rossi la garanzia, ma non basta…; Ritorno di fiamma per Delio Rossi: è il nuovo allenatore del Foggia.

Delio Rossi, alla fine è sempre Foggia: "Otto calciatori e ragazzini, dobbiamo ricostruire tutto" - A parlare è stato anche il nuovo direttore sportivo Musa: "Siamo in ritardo, ma nei prossimi giorni accelereremo" ... Segnala gazzetta.it

UFFICIALE | Lazio, Delio Rossi riparte da Foggia: terza esperienza in rossonero - Ufficiale: Delio Rossi è il nuovo allenatore del Foggia, è alla terza esperienza con i rossoneri: ha firmato un contratto annuale con opzione ... Segnala msn.com