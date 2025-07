Del Bosque | Nel calcio non c’è spazio per l’odio in campo va sempre mantenuta la calma El Paìs

Vicente del Bosque, ex commissario tecnico della Spagna, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’odio generalizzato nel mondo del calcio. A seguire quanto riportato da El Paìs. Le parole di Del Bosque. “«Qual è la cosa migliore del calcio? Dopo tanti anni di esperienza, direi: quasi tutto». È diventato forse l’industria dell’intrattenimento più globale. Tuttavia, quando Vicente del Bosque (Salamanca, 1950) guarda a questo sport, non perde mai di vista i valori che continuano a costituirne il patrimonio genetico, la sua amata essenza: lavoro di squadra, rispetto, integrazione. Ciò che rende il calcio ciò che è”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

